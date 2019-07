Altre novità in arrivo dall'Anime Expo. Studio Trigger, che tutti gli appassionati di animazione giapponese conoscono per il loro lavoro in Kill la Kill e Little Witch Academia, ha appena annunciato di essere al lavoro su una nuova serie, dal titolo BNA-Brand New Animal.

Se non siete ancora familiari con le opere dello studio, correte subito a leggere la nostra recensione di Kill la Kill, oppure il nostro parere sulla magica serie Little Witch Academia, presente su Netflix.

Per questo motivo siamo molto curiosi di avere altre notizie su BNA-Brand New Animal, nuovo anime su cui ha lavorato alla regia Yoh Yoshinaki, seguendo la sceneggiatura Kazuki Nakashima. Da quello che sappiamo, il personaggio seduto in primo piano si chiama Michiru, mentre la colorazione e il setting urbano ci lasciano presagire la presenza di atmosfere cyberpunk e noir all'interno dell'opera. Altra particolarità è che i personaggi saranno creature antropomorfe, con la protagonista simile ad uno scoiattolo, mentre il misterioso figuro dietro di lei ha chiare fattezze da lupo. Se volete ammirare lo splendido lavoro fatto dallo studio, troverete il tweet dell'annuncio in calce alla notizia.

Non abbiamo ancora notizia riguardo ad un'eventuale uscita in Occidente, mentre in terra nipponica l'anime sarà disponibile in un non precisato 2020, trasmesso sul canale Fuji TV.

Dato il cast d'eccezione, siamo sicuri che Brand New Animal sarà una delle sorprese del prossimo anno.