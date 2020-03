BNA: Brand New Animal, il nuovo anime targato Studio Trigger, si mostra in una key visual

Attraverso il sito web ufficiale di BNA: Brand New Animal, nuova serie anime attualmente attesa su Netflix e in lavorazione presso il ben famoso Studio Trigger, è stata svelata una nuova key visual dedicata alla produzione che permette di visionare i vari protagonisti dell'opera, il tutto affiancato dalla seguente frase:

"Quando ci trasformiamo, trasformiamo il mondo"

Insieme all'immagine che potete visionare a fondo news, sono stati inoltre svelati numerosi membri del cast di doppiaggio che daranno voce a tanti dei personaggi presenti nella serie. In particolare, i doppiatori confermati sono:

Hiroshi Naka nei panni di Yūji Tachiki

Kenji Nomura nei panni di Kōichi Ishizaki

Hiroshi Yanaka nei panni di Jem Horner

Kimiko Saitō nei panni di Melissa Horner

Youhei Tadano nei panni di Giuliano Flip

Houchu Ohtsuka nei panni di Shiramizu

Sumire Morohoshi nei panni di Michiru Kagemori

Yoshimasa Hosoya nei panni di Shirou Ōkami

Maria Naganawa nei panni di Nazuna Hiwatashi

Kaito Ishikawa nei panni di Alan Sylvasta

Gara Takashima nei panni di Barbaray Rose

Michiyo Murase nei panni di Mary Itami

Brand New Animal si era già mostrato in un trailer e attraverso le varie informazioni per ora confermate, era stata ufficializzata anche la data per la premiere della produzione, attualmente fissata per il 21 marzo 2020, giorno in cui saranno rilasciati i primi sei episodi dell'opera. In verità, l'annuncio fa riferimento solo a Netflix Japan, quindi attualmente non è dato sapere quando l'anime giungerà anche in Occidente.

Insieme alle informazioni precedentemente rivelate su Brand New Animal, era stato anche confermato che Yoh Yoshinari (famoso per essersi già occupato di Little Witch Academia) è stato posto come director dell'opera. Insieme a lui, saranno inoltre presenti Kazuki Nakashima come scrittore della sceneggiatura, Yusuke Yoshigaki in qualità di character designer e Mabanua al lavoro sulla colonna sonora.