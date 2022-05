Boa Hancock in un cosplay favoloso: la regina di ONE PIECE in queste foto con abito viola

Un po' come la medusa, la creatura che abita molti miti greci, Boa Hancock è in grado di pietrificare le sue vittime. Grazie a un Frutto del Diavolo molto particolare, può effettuare questa trasformazione su chiunque rimanga ammaliato dal suo fascino. Di conseguenza, praticamente tutti gli uomini cadono ai suoi piedi.

Soltanto il protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Rufy, è riuscito a contrastare questo potere, visto il suo carattere e la sua attitudine a ignorare il genere femminile, come ogni protagonista shonen. Questa caratteristica l'ha salvato e gli ha soprattutto valso l'amicizia - e l'amore - dell'imperatrice pirata che guida le piratesse Kuja e domina su Amazon Lily.

La cosplayer Claubailarinita, che spesso veste gli abiti di personaggi femminili a cui piace gettarsi nel combattimento, ha mostrato ancora una volta le sue abilità proponendo ai suoi fan e non solo questo cosplay di Boa Hancock da ONE PIECE. Con il vestito viola, usato durante la battaglia di Marineford, si mostra in posa con un calcio già sferrato in aria, oltre a un'altra in cui cerca di ammaliare chi la osserva per poterlo poi pietrificare. Un cosplay a tema ONE PIECE davvero ben fatto e che sembra portare in vita la vera piratessa tratteggiata da Eiichiro Oda.

Dalla stessa cosplayer potete osservare un cosplay di Chichi da Dragon Ball. Chissà invece cosa farà la Flotta dei Sette dopo la saga di Wano.