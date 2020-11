Boa Hancock sexy in questo cosplay a tema ONE PIECE di Danielle Vedovelli

È difficile ricreare un personaggio che, per definizione, è bellissimo e ha un fisico mozzafiato. Di donne del genere in ONE PIECE ce ne sono tantissime: Eiichiro Oda si concentra infatti sul classico fisico a clessidra. Come si fa a creare quindi un cosplay su questi personaggi di ONE PIECE?

C'è chi si mette alla prova e ci riesce, come ha dimostrato la cosplayer Danielle Vedovelli. Nell'ultima settimana, sul suo account Instagram sono comparse diverse foto dove si vede il suo cosplay di Boa Hancock. L'imperatrice pirata si mostra in ben tre foto con questa interpretazione magnifica e molto realistica sia per la bellezza della cosplayer che per la realizzazione dei particolari.

La ragazza brasiliana mette su il primo vestito indossato da Boa Hancock in ONE PIECE, quello rosso che vedemmo in occasione dell'arrivo di Rufy ad Amazon Lily. Capelli lunghi e orecchini a forma di serpente dorato immancabili, mentre il vestito rosso è molto scollato e finisce con una gonna rossa col simbolo delle piratesse Kuja che lascia molto in vista le gambe. Inutile dire che questo cosplay di Boa Hancock è diventato virale, affascinando molti fan di ONE PIECE.

Oltre a questo, potete vedere la bellezza di Boa Hancock nel cosplay di Robin Ren, mentre ha fatto scalpore il bizzarro cosplay al femminile di Franky.