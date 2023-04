Bocchi the Rock: Aki Hamaji smentisce le origini del titolo

Bocchi the Rock! è stata una delle grandi novità del 2022, un adattamento realizzato da CloverWorks che ha convinto il pubblico con una storia divertente, ma allo stesso tempo emozionante. La popolarità della serie sta però dando vita ad alcune leggende metropolitane.

Timida, ma pronta a superare le sue paure grazie alla musica e alle amiche con cui forma la band, Hitori Bocchi è stata una delle protagoniste femminili anime più apprezzate del 2022. Al momento una seconda stagione per Bocchi the Rock! non è ancora stata confermata, ma la serie sta facendo parlare di sé per una importante questione.

Sul web circolava una leggenda per cui l'autrice della serie manga avesse intitolato l'opera in onore della band J-Rock ASIAN KUNG-FU GENERATION, un gruppo musicale conosciuto per le sigle di Naruto, tra le altre. Il nome della protagonista Bocchi avrebbe fatto riferimento al cantante Gotchi, mentre "the Rock" proveniva dal titolo "Gotch the Rock".

La mangaka Aki Hamaji ha sconfessato questa leggenda, che a causa delle suddette somiglianze era stata data per certa dalla maggioranza dei fan, dicendosi delusa per tali speculazioni. Sono state dunque smentite tutte le connessioni tra Bocchi the Rock! e ASIAN KUNG-FU GENERATION, con l'autrice che ha puntato il dito contro chi diffonde dicerie del genere.