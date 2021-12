Bocchi the Rock! l'anime di CloverWorks arriva nel 2022, ecco un primo teaser trailer

Il sito ufficiale dell'adattamento anime del manga a quattro pannelli Bocchi the Rock! di Aki Hamaji ha pubblicato un video teaser, rivelando un membro del cast principale, lo staff, la key visual e il lancio nel 2022.

Yoshino Aoyama interpreterà il personaggio principale Hitori "Bocchi-chan" ("Solitaria") Gotō. Keiichirō Saitō (ACCA: 13-Territory Inspection Dept. Regards) sta dirigendo l'anime per CloverWorks. Erika Yoshida (Lupin III: Part IV) si occupa della composizione della serie e della sceneggiatura. Kerorira (direttore dell'animazione per Wonder Egg Priority) sta realizzando i character design della serie.

La storia del manga segue Hitori "Bocchi-chan" ("Solitaria") Gotō, una liceale che inizia a imparare a suonare la chitarra in quanto il suo sogno è di entrare a far parte di una band, ma è talmente timida da non avere nemmeno un amico. Ma il suo sogno potrebbe avverarsi in seguito all'incontro con Nijika Ijichi, una ragazza che suona la batteria ed è alla ricerca proprio di un chitarrista per la band in cui suona.

Hamaji ha lanciato il manga su Manga Time Kirara Max nel dicembre del 2017. Houbunsha ha pubblicato il terzo volume a febbraio.

Per quanto riguarda le novità anime del 2022, troviamo i film Goodbye Don Glees, The Imaginary di Studio Ponoc (ex Ghibli) e Bubble dall'autore di Death Note e regista de L'Attacco dei Giganti.