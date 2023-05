Bocchi the Rock!, due nuovi progetti in arrivo per la serie: l'annuncio delude i fan

Il 21 maggio 2023 si è tenuto uno speciale evento dal vivo a tema Bocchi the Rock! che si pensava essere il teatro dell'annuncio della stagione 2 dell'anime. La manifestazione svolta presso il complesso Zepp Haneda di Tokyo, però, pur rivelando due nuovi progetti, da quel punto di vista si è rivelata una delusione.

Nonostante il successo della prima stagione dell'anime prodotto da CloverWorks, di Bocchi the Rock! 2 non si sa ancora nulla. Nel corso dell'evento che si è svolto nelle scorse ore, infatti, si è parlato del futuro della serie, ma senza fare cenni sulla seconda stagione animata.

Nel 2024 debutterà al cinema il primo lungometraggio di Bocchi the Rock!. Tale film, tuttavia, non sarà né un sequel, né tantomeno una storia originale. Il film di Bocchi the Rock sarà una compilation che permetterà ai fan della Kessoku Band di rivivere i momenti più importanti racchiusi nei 12 episodi della prima stagione anime.

Sono state rivelate poi novità riguardanti il manga spin-off di Bocchi the Rock! annunciato qualche tempo fa. La serie si intitolerà "Bocchi the Rock! Gaiden: Hiroi Kikuri no Fukazake Nikki (Bocchi the Rock! Gaiden Hiroi Kikuri's Deep Sake Diary)" e sarà pubblicato dall'autore Kumochiou.

Il manga spin-off seguirà la storia di Kikuri Hiroi, la bassist e vocalist della band "SICK HACK" che ha dato man forte a Hitori Bocchi durante la prima stagione dell'anime. Kikuri è sempre ubriaca e finisce per combinare guai. In passato, tuttavia, Hiroi era una ragazza dalla personalità solitaria e cupa. Il motivo per cui ha iniziato a bere è per alleviare lo stress dei concerti. Vede dunque in Bocchi molte delle qualità che appartenevano al suo vecchio io. Al momento non è ancora noto quando comincerà la serializzazione di questo spin-off.