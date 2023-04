Bocchi the Rock!: l'annuncio della Stagione 2 dell'anime è vicino?

Bocchi the Rock! è stata una delle grandi novità del 2022. Le avventure irriverenti ed emozionanti della Kessoku Band hanno convinto il pubblico, tanto da permettere all'anime di CloverWorks di insidiare la popolarità di altre rinomate serie uscite nello stesso periodo.

Nonostante l'anime sia stato un successo assoluto, a distanza di mesi dalla fine della prima stagione non si hanno ancora informazioni ufficiali sul ritorno dell'anime. L'annuncio della Stagione 2 di Bocchi the Rock! potrebbe però essere vicinissimo.

Il 21 maggio 2023, presso il complesso Zepp Haneda di Tokyo, si terrà un importante evento per Bocchi the Rock!. La Kessoku Band terrà un grande concerto dal vivo, che sfocerà nei giorni seguenti (24 maggio) nell'uscita di un nuovo singolo intitolato "Hikari no Naka".

Questo concerto potrebbe essere il teatro perfetto per l'annuncio ufficiale di Bocchi the Rock! 2. Al momento questa è solo una speculazione, poiché tutto tace a riguardo. CloverWorks non ha infatti lasciato trapelare alcunché.

La Stagione 2 di Bocchi the Rock! proseguirà l'adattamento del manga di Aki Hamaji dal capitolo 22. Bocchi e le sue amiche dovranno prepararsi a nuovi, entusiasmanti performance. Vi ricordiamo che è in produzione un manga spin-off di Bocchi the Rock! che punterà i riflettori sul personaggio di Kikoru Hiroi.