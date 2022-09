Bocchi the Rock!, arriva un trailer: quando debutta il nuovo anime di CloverWorks?

A distanza di diversi mesi dal primo teaser trailer di Bocchi the Rock!, attraverso i social media ufficiali della serie CloverWorks ha rivelato la finestra di debutto dell’anime. La premiere dell’adattamento della serie manga a quattro vignette di Aki Hamaji, è prevista per la stagione autunnale dell’anno.

Sul profilo Twitter ufficiale della serie, lo staff di Bocchi the Rock! ha condiviso una key visual che rivela l’uscita. L’anime, debutterà il giorno 8 ottobre 2022. L’immagine promozionale, che riprende lo stile a quattro vignette del manga, mostra il character design delle protagoniste.

Bocchi the Rock segue la storia di Hitori Goto, soprannominata “Bocchi-chan”, ossia la solitaria. La ragazza trascorre il suo tempo in solitudine suonando la chitarra. Le sue giornate passano strimpellando il suo amato strumento musicale in casa, fin quando un giorno incontra Nijika Ijichi, la quale è alla ricerca di una chitarrista per il suo gruppo chiamato “Kessoku Band”.

Il cast originale dell’adattamento comprende Yoshino Aoyama, Sayumi Suzushiro, Saku Mizuno e Ikumi Hasegawa, rispettivamente nei panni delle protagoniste Bocchi-chan, Nijika, Ryo Yamada e Ikuyo Kita. L’anime è in produzione presso CloverWorks, che di recente ha dominato le classifiche con Spy x Family. La regia è affidata a Keiichiro Saito, mentre Erika Yoshida si occuperà della composizione e della sceneggiatura della serie. Keroira, sta progettando i personaggi del manga lanciato sulla rivista Manga Time Kirara Max di Houbunsha nel dicembre 2017.