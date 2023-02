Bocchi the Rock! conquista un altro grande riconoscimento: è l'anime migliore del 2022

Il palinsesto del 2022 è stato uno dei più ricchi e apprezzati di sempre. Tra gli anime trasmessi lo scorso anno, uno inaspettato è riuscito a conquistare il pubblico. Parliamo di Bocchi the Rock!, che nonostante la concorrenza spietata è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore degli spettatori.

Chainsaw Man, Demon Slayer Stagione 2 e tutti gli altri grandi titoli del 2022 non hanno spaventato Bocchi the Rock!, che dal nulla è diventato uno degli anime più apprezzati di sempre. Se Hitori Bocchi si gioca il titolo di protagonista femminile dell'anno al pari con Marin Kitagawa di My Dress-Up Darling, la produzione di CloverWorks ha fatto incetta di premi e riconoscimenti.

Secondo la popolare piattaforma web Anime Trending, Bocchi the Rock! è l'anime migliore del 2022. La nona edizione degli Anime Trending Awards vede la serie musicale come la vincitrice assoluta. Bocchi the Rock! ha infatti trionfato in 7 categorie, sceneggiatura, regia e storyboard dell'episodio, colonna sonora, cast vocale, commedia, anime musicale e slice of life.

Ecco gli altri premi assegnati da Anime Trending: