Bocchi the Rock: un cosplay di Bocchi in rosa pronta a rockeggiare

Il finale del 2022 ha visto un trimestre carico di anime molto amati dal pubblico. Ci sono stati alcuni titoli che erano attesi da tempo, del calibro di Chainsaw Man, e altri invece che si sono fatti largo piano piano, con un episodio dopo l'altro, come ha fatto Bocchi the Rock, un anime di pochi episodi sulla musica.

Nonostante la dozzina di episodi disponibili, Bocchi e la sua musica hanno colpito un gran numero di appassionati di anime e per questo i Magademy Awards lo hanno premiato proprio per la protagonista femminile. Bocchi the Rock segue la storia della giovane Hitori Goto, una ragazza sola e con ansia sociale che vorrebbe però creare una band per suonare insieme. Patita della chitarra, inizia poi a incontrare varie persone con cui riesce davvero a realizzare l'obiettivo che si era posta, dando sfogo al potere del rock, tra performance inizialmente scadenti e un'amicizia e una felicità che pian piano affiorano, coordinandosi bene con le sue compagne.

Questo anime dal sapore adolescenziale e scolastico ha come protagonista questa ragazza che si fa chiamare Bocchi, sempre vestita di rosa, in pendant con i suoi capelli. La cosplayer Alexy Sky ha voluto dare sfogo alla forza musicale di questa protagonista nel cosplay di Bocchi dal sapore rock. Sempre vestita completamente di rosa, dalla testa ai piedi, tra espressioni particolari e pose, la ragazza ha cercato di replicare la passione di Bocchi.

Purtroppo non ci sono grosse novità per Bocchi the Rock, dopo gli ultimi aggiornamenti che non hanno dato spazio a una seconda stagione ma soltanto ad alcuni progetti collaterali.