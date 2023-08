Bocchi the Rock x Adidas: arriva la nuova collaborazione di scarpe!

Bocchi the Rock è stato uno degli adattamenti anime più acclamati del 2022 e, nonostante al momento non sia stata annunciata nessuna seconda stagione, la serie sta raggiungendo numerosi traguardi. Fra questi, riceverà presto una linea di scarpe alla moda in collaborazione con Adidas!

Non è la prima volta in cui Adidas si cimenta a fare questo genere di collaborazioni: precedentemente Yu-Gi-Oh ha creato una linea di scarpe alla moda e perfino Dragon Ball Z ha ricevuto delle sneaker in onore di Cell.

Adidas ha già pubblicato un primo sguardo alla linea di moda, con un poster promozionale che vede le quattro ragazze protagoniste mentre fanno shopping e con delle belle scarpe da ginnastica, le stesse che prenderanno vita in questa nuova collezione.

La collezione verrà lanciata nel corso dell'estate in Giappone e, al momento, non si sa se Adidas la porterà all'estero. In caso contrario, i fan potranno comunque riuscire ad assicurarsi le loro scarpe comprandole di seconda mano.

Per chi non conoscesse la serie, lo sapevate che Bocchi the Rock è violento, terrificante e promuove l'abuso di alcol? Ovviamente è uno scherzo, ma Amazon Prime Video ha erroneamente avvertito i fan su Bocchi the Rock, suscitando l'ilarità dei fan!

In Italia, tuttavia, è possibile guardare la serie su Crunchyroll. La trama ruota attorno a Hitori Gotoh, anche detta "Bocchi-chan", una ragazza timida e introversa con una grande passione per la chitarra. Sebbene cercasse una persona con cui fare coppia al famoso festival culturale della scuola, la sua timidezza l'ha frenata, fino a quando l'incontro con Nijika Ijichi, batterista della Kessoku Band, non cambierà pian piano la sua vita.