BOFURI: la seconda stagione della serie anime confermata con un poster, uscirà nel 2022

Nel corso della diretta streaming "Maple and Sally's Defense Specialization and Live Special" indetta da Kadokawa per festeggiare il primo anniversario di BOFURI, è stato mostrato il primo poster ufficiale della seconda stagione e affermato che l'anime tornerà con i nuovi episodi nel corso del 2022.

BOFURI: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense, questo il titolo completo dell'opera, è una serie di light novel di Yuumikan attualmente in corso con 11 Volumi pubblicati. Una prima stagione dell'adattamento anime ha debuttato un anno fa, nel gennaio del 2020, e subito dopo la conclusione è stata confermata la produzione di una seconda stagione. In calce potete dare un'occhiata al nuovo poster.

Nel caso in cui la conosceste, vi ricordiamo che la serie di romanzi narra le avventure della giovane Kaede Honjou, una ragazzina che decide di partecipare ad un videogioco VRMMO fantasy estremamente famoso. La ragazza ama il videogioco ma, terrorizzata dall'idea di farsi male, decide di creare un avatar di nome Maple e di spendere tutti i punti abilità in difesa. Il suo personaggio diventa quindi lento, con pochissimo potenziale offensivo e incapace di utilizzare la magia. D'altro canto, l'enorme resistenza della ragazza le impedisce di provare dolore, e tutti gli attacchi dei nemici - non importa quanto forti - finiscono per provocarle zero danni.

E voi cosa ne pensate? Guarderete la seconda stagione di BOFURI? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che potete ancora guardare gratuitamente la prima stagione su YouTube, cliccando sul canale di Yamato Animation.