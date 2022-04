Boichi finisce già il suo manga: il disegnatore di Dr. Stone fermato da un 'evento triste'

Nelle scorse settimane, Boichi ha finito Dr. Stone. Lui ai disegni e Riichiro Inagaki alla sceneggiatura hanno creato un duo davvero di spessore che ha portato in dote a Weekly Shonen Jump una serie di buon successo, e che continuerà ancora in formato anime. Ma i due autori non si sono fermati e hanno preso ognuno la propria strada.

Se Riichiro Inagaki già collaborava con il leggendario Ryoichi Ikegami per Trillion Game, dal canto suo Boichi aveva iniziato un nuovo manga. Zessan Sekaimeshi: Tabereba Konoyo no Subete ga Wakaru non è di certo una di quelle serie che ci si aspetta dal disegnatore di Dr. Stone, ben noto per lo stile molto ecchi e ammiccante, riscontrato sia nei lavori seinen come Sun Ken Rock e Origin sia in quello shonen Dr. Stone. Zessan Sekaimeshi: Tabereba Konoyo no Subete ga Wakaru è partito poche settimane fa su una rivista di casa Kodansha ma, sfortunatamente, è già giunto alla conclusione.

Boichi ha annunciato su Twitter che a causa di "una cosa triste che è successa" ha dovuto fermare la serializzazione del suo nuovo manga. Pertanto, Zessan Sekaimeshi: Tabereba Konoyo no Subete ga Wakaru si concluderà definitivamente con il terzo capitolo. Il manga sul cibo quindi ha avuto vita brevissima, dato che il primo capitolo è stato pubblicato il 14 aprile e il messaggio di Boichi è arrivato pochissimi giorni dopo.

Non è dato sapere qual è l'evento triste che ha obbligato Boichi a fermare il manga, ma di certo il disegnatore non rimarrà con le mani in mano in futuro.