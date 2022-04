Boichi inizia una nuova serie: ma non è quello che vi aspettate dal mangaka di Dr. Stone

Da poche settimane si è concluso Dr. Stone, un manga pubblicato su Weekly Shonen Jump scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi. Questa coppia inedita ha trovato un buon riscontro sulla rivista nel corso degli ultimi anni, cosa che gli ha consentito di dedicarsi all'avventura di Senku per ben cinque anni.

Ora è tutto finito, ma Riichiro Inagaki è già al lavoro da tempo con Trillion Game, mentre Boichi si è da poco dedicato al rifacimento dello scontro tra Nami e Kalifa di ONE PIECE. Il mangaka coreano però non si ferma e, a sorpresa, viene già annunciato il suo nuovo progetto. Il 14 aprile 2022, quindi tra pochi giorni, debutterà la serie "Zessan Sekai Meshi - Tabereba Kono yo no Subete ga Wakaru" che, tradotto, significherebbe "Il delirante mondo del riso - Se lo mangi capirai tutto in proposito".

Come si intuisce già dal titolo, questa non sarà la classica serie di Boichi. L'autore, che si è reso noto in tutto il mondo per serie del calibro di Sun Ken Rock dove aveva uno stile molto realistico e donne estremamente provocanti, stavolta si dedicherà a un manga più comico e con uno stile di disegno caricaturale. Il debutto inoltre non avverrà su Weekly Shonen Jump, ma si trasferirà su Morning della casa editrice Kodansha.

Non è dato sapere se questa serie di Boichi sarà lunga oppure corta, ma di certo ha lasciato sorpresi gli amanti dello stile di disegno del mangaka coreano.