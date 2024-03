Che bomba! Crunchyroll rivela gli anime e i doppiaggi italiani per la primavera 2024

Dopo averci intrattenuto con il debutto esplosivo di Solo Leveling e le prosecuzioni di Frieren: Oltre la fine del viaggio e The Apothecary Diaries, la stagione invernale 2024 è ai saluti. Ma per tanti anime che vanno via, tanti altri ne arriveranno! Ecco gli anime che ci faranno compagnia nei prossimi mesi su Crunchyroll!

Gli anime della stagione primaverile 2024 sono tanti e tutti bellissimi. Ci aspetta il ritorno di grandi nomi, ma anche debutti tanto attesi. Scopriamo dunque tutti gli anime in arrivo su Crunchyroll per i mesi primaverili del 2024.

Cominciamo con le novità riguardanti i doppiaggi italiani. Saranno due le serie doppiate in lingua nostrana in arrivo su Crunchyroll. Parliamo di due serie molto attese, un debutto promettente e un ritorno attesissimo. I nuovi doppiaggi in italiano di Crunchyroll per la primavera 2024 sono Kaiju No. 8 e Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation 2 Parte 2. Per entrambi il doppiaggio italiano non ha ancora una data d'uscita.

Oltre ai due citati, e alle prosecuzioni di ONE PIECE e Captain Tsubasa Junior Youth Arc, assisteremo all'esordio di tantissime serie. Parliamo di una stagione corposa, che saprà soddisfare i gusti di tutti gli appassionati e che sicuramente fornirà alcuni dei papabili candidati per i prossimi Crunchyroll Anime Awards.

Si parte il primo aprile 2024 con God's Games We Play di LIDENFILMS, Re:Monster, Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf, The Banished Former Hero Lives as he Pleases, Train to the End of the World e I Was Reincarnated as the 7th Prince So i Can Take My Time Perfecting My Magical Ability. Il 3 aprile tocca a BARTENDER Glass of God e il giorno successivo a Wind Breaker, A condition called love, An Archdemon's Dilemma e Laid-Back Camp S3. Il 5 aprile è il giorno di Astro Note, NIJIYON ANIMATION 2, The iDOLM@STER e The Irregular at Magic High School S3, mentre il giorno 7 quello di Mushoku Tensei S2 P2, Grandpa e Grandma Turn Young Again, As a Reincarnated Aristocrat, Vampire Dormitory e The Duke of Death and His Maid S3.

In ordine d'uscita dal giorno 8 e fino al 13 aprile 2024 toccherà anche a:

Chillin in Another World

Tadaima, Okaeri

Oblivion Battery

The Many Sides of Voice Actor Radio

Viral Hit

The Misfit of Demon King II P2

Shadowverse Flame

Kaiju No. 8

Black Butler -Publich School Arc-

Per Kuramerukagari e Kurayukaba non ci sono ancora date d'uscita disponibili. C'è invece ancora mistero per Demon Slayer S4 e My Hero Academia S7, nascosti probabilmente tra gli anime ancora da annunciare.

