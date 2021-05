La bomba del Daily Shincho e la risposta di Khara: Anno sta lavorando ad un nuovo anime?

Sin dall'uscita di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno ha avuto molte difficoltà ad allontanarsi dal suo capolavoro per lavorare a qualche progetto diverso ma pur sempre legato all'animazione giapponese, complice soprattutto la travagliata produzione della tetralogia dei Rebuild.

All'epoca dei lavori su Shin Eva, infatti, il regista decise di interrompere la produzione per concentrarsi su Shin Godzilla, decisione dettata anche dalla necessità di prendersi una pausa da un'opera che lo stava poco alla volta "consumando" dall'interno. Attualmente il maestro è alle prese con Shin Ultraman, che uscirà in estate, e poco si sa sul futuro del regista all'interno dell'animazione giapponese.

Stando alle sue più recenti dichiarazioni, Eva 3.0 + 1.0 sarà l'ultimo progetto legato al franchise, almeno sotto la sua direzione. Recentemente, tuttavia, il Daily Shincho, celebre rivista in Giappone, ha sganciato una clamorosa bomba: stando alle loro fonti, infatti, avrebbero scoperto che Hideaki Anno sta lavorando ad un nuovo anime. La mobilitazione dei fan del maestro è stata enorme, vista anche la popolarità di Evangelion in patria, al punto tale che Studio Khara ha dovuto emettere un comunicato stampa per smentire l'articolo del magazine e chiarire come non ci sia alcun progetto anime in cantiere con Anno dietro la macchina da presa.

Non sappiamo se le smentite siano parte di un rito o se, eventualmente, Khara sia davvero alle prese con una nuova serie. Non ci resta dunque che attendere un paio di mesi, presumibilmente dopo il debutto di Shin Ultraman, per avere eventuali novità a riguardo. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra con un commento qua sotto.