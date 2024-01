Che bomba! Yamato Video porterà ONE PIECE - Egghead in simulcast

Se da una parte arrivano cattive notizie, dall'altra ne arrivano di grandiose. Mediaset ha fermato il doppiaggio italiano di ONE PIECE su Italia 2, ma gli appassionati nostrani stanno per fare un bel passo in avanti, da Dressrosa a Egghead. La Saga dell'Isola del Futuro di ONE PIECE arriva sottotitolata in italiano e in simulcast con Yamato Video!

Mentre i fan di tutto il mondo erano in attesa dell'uscita degli episodi di Egghead nell'anime di ONE PIECE, il distributore italiano ha sorpreso il fandom del Bel Paese. Il Paese di Wano è ormai dietro le spalle, ma mentre i Mugiwara cominciano una nuova epopea, il franchise si lega al nostro Paese.

Attraverso un comunicato ufficiale diffuso attraverso i social media, Yamato Video ha annunciato l'acquisizione dell'anime prodotto da TOEI e basato sul manga di Eiichiro Oda. Questa partnership ha già preso il via, poiché ONE PIECE – Egghead verrà diffuso in simulcast, ovviamente con sottotitoli in lingua italiana. Dunque, a partire da ONE PIECE 1089 in poi, l'anime verrà settimanalmente reso disponibile in simulcast streaming su ANiME Generation, il canale tematico presente sul servizio Amazon Prime Video.

Stando ai commenti che hanno accompagnato il comunicato, anche Crunchyroll continuerà a trasmettere l'anime. Aogni modo, le sorprese sembrano non terminare. Yamato Video ha lasciato trapelare l'intenzione di voler portare tutto ONE PIECE su ANiME Generation, proprio come di recente è stato fatto con Naruto Shippuden e Dragon Ball/Dragon Ball Z. Ma non solo, pare che ci sia anche la volontà di doppiare in italiano ONE PIECE – Egghead!