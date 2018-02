Bones ci aggiorna sullo stato dei lavori dell'OVA di Mob Psycho 100

Il conto alla rovescia per la nuova stagione anime di Mob Psycho 100 è partito. È passato un po' di tempo da quando i fan hanno ottenuto delle informazioni inerenti la nuova stagione, ma quest'annodistribuirà unspeciale per l'anime. Dopo una lunga attesa, i fan possono ora dare un primo sguardo al progetto.

Sul sito web di Bones, sono state pubblicate nuove informazioni sull'OVA. Lo speciale verrà rilasciato in Blu-ray e DVD in Giappone dopo essere stato proiettato nei cinema (tramite ANN). I bundle home video verranno consegnati il ​​23 marzo e sono pre-ordinabili già da questo momento (per il solo territorio giapponese).

l'OVA uscirà nelle sale giapponesi il 18 marzo. L'anime sarà proiettato due volte al Mahama's Ampitheater di Chiba per i fan. Bones ha anche rilasciato una sinossi molto breve per l'OVA. Lo speciale si concentrerà su Reigen, il mentore di Mob, mentre l'uomo inizia a scrivere un'autobiografia. Lo speciale sarà composto dai precedenti episodi di Mob Psycho 100 ma includerà anche nuovi filmati.

Bones dice che circa il 25% dell'OVA sarà interamente nuovo e creato dallo staff originale dello show. Come potete vedere in calce, la pagina Twitter ufficiale di Mob Psycho 100 ha condiviso le immagini dell'OVA con i fan. Le immagini si concentrano su Reigen, ma una di queste dà una sbirciata alla autobiografia che sta provando a vendere.