BONES annuncia Carol & Tuesday, il nuovo anime originale del creatore di Cowboy Bebop

Noto in tutto il globo per avere creato un capolavoro intramontabile come, stimato registra, sceneggiatore e produttore cinematografico nipponico, è attualmente al lavoro su un nuovo anime inedito.

Nelle ultime ore, Fuji Television ha infatti svelato i primi dettagli su Carol & Tuesday, la nuova serie che verrà lanciata nel mese di aprile 2019, e di cui vi proponiamo - in chiosa all’articolo - il primo teaser trailer. Mentre Shinichiro Watanabe è stato incaricato di dirigere il progetto, Aya Watanabe (Carnation, Josee, the Tiger and the Fish) ne curerà la sceneggiatura. Dal momento che sarà Eisaku Kubonouchi (Chocolat) a supervisionare il character design, i fan possono già aspettarsi dei disegni alquanto bizzarri da Carol & Tuesday. Le animazioni verranno realizzate dallo Studio BONES, mentre FlyingDog ne curerà la colonna sonora.

La produzione non ha voluto fornire alcun dettaglio circa la storia dell’anime, ma il teaser trailer ci presenta quantomeno le due protagoniste. Nella scena principale è raffigurata, sulla sinistra, una ragazza snella, con indosso un elegante abito azzurro; a destra, invece, troviamo una ragazza seduta per terra, cui l’abbigliamento dona un inequivocabile look da maschiaccio.

Dal momento che l’anime verrà rilasciato in tutto il globo, la produzione ha annunciato l’apertura delle audizioni per i ruoli di Carol e Tuesday. Coloro che verranno scelte per prestare le proprie voci alle suddette protagoniste dovranno anche eseguire le canzoni dei rispettivi personaggi. Le audizioni rimarranno aperte fino al 25 aprile sul sito ufficiale del progetto.



L’annuncio rivela infine che la produzione sta considerando di lanciare l’anime in contemporanea mondiale.