Bones a lavoro su 4 nuovi progetti: cosa aspettarsi dallo studio di My Hero Academia?

Bones è nel tempo diventato uno degli studi di animazione più famosi del mercato nipponico, merito della fama acquisita grazie alle proprie produzioni forti di uno straordinario comparto tecnico. Da My Hero Academia a Mob Psycho 100, vediamo quali sono i progetti a cui la compagnia sta lavorando attualmente.

Per chi non lo sapesse, Studio Bones è suddiviso in realtà in 5 sedi ben distinte che operano ciascuno a produzioni differenti. Queste sono state soprannominate e distinte con le prime 5 lettere dell'alfabeto, motivo per cui utilizzeremo questa nomenclatura per chiarire i progetti a cui l'azienda sta lavorando.

Liborek3 è uno degli insider più vicini al mondo Bones, colui che preannunciò per primo la messa in produzione di Eureka Seven: Hi Evolution e tanto altro ancora. Liborek ha recentemente racchiuso in un cinguettio lo stato dei lavori delle 5 varie sedi che riassumiamo quanto segue:

Studio A: a lavoro su un progetto non ancora annunciato;

Studio B: occupato con la stagione 3 di Mob Psycho 100 e con un altro titolo ancora non annunciato;

Studio C: occupato con My Hero Academia 6 ed un altro progetto non ancora svelato;

ed un altro progetto non ancora svelato; Studio D: a lavoro su Boungou Stray Dogs 4 e sul nuovo progetto di SK8 ;

e sul nuovo progetto di ; Studio E: a lavoro su un progetto non ancora annunciato;

Lo Studio A, finalmente libero da impegni, è lo stesso dietro all'adattamento di Noragami, motivo per cui i fan sperano che Bones abbia finalmente commissionato la messa in produzione della stagione 3. Per quanto riguarda la succursale 'C', invece, non è da escludersi che la sede stia lavorando parallelamente al prossimo film di My Hero Academia, dopotutto l'anno scorso fu impegnata a lavorare ad entrambi i progetti. Per quanto riguarda lo studio 'E', che ha lavorato negli ultimi anni ad Eureka Seven: Hi Evolution, è ancora presto per tirare conclusioni, tuttavia il finale del film ha lasciato presagire la possibilità che Tomoki Kyoda possa tornare alla regia con un progetto legato al personaggio di Iris. Ovviamente quanto esplicato è frutto di pure speculazioni, vi suggeriamo dunque di prendere quanto detto con le dovute precauzioni.

E voi, invece, cosa vi aspettate dallo Studio Bones nei prossimi mesi? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.