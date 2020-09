BONES, lo studio di My Hero Academia presenterà un nuovo anime originale il 20 settembre

BONES, lo studio di animazione giapponese famoso per aver lavorato su prodotti del calibro di My Hero Academia, Fullmetal Alchemist: Brotherhood e Mob Psycho 100, presenterà presto il suo nuovo anime originale, in uscita nel corso del 2021 e realizzato in collaborazione con la celebre regista Hiroko Utsumi (Banana Fish, Free!).

Secondo quanto riportato da Comic Natalie, la presentazione avverrà alle 18:00 (ora locale) sul gigantesco Yunika Vision Screen di Shinjuku, Tokyo. Si tratta di un annuncio in pompa magna, e di conseguenza diversi siti di informazione danno praticamente per scontata la presenza di un primo trailer della serie originale.

Per il momento non sono state rivelate informazioni ufficiali su questo nuovo progetto, anche se secondo alcune voci di corridoio spuntate qualche mese fa potrebbe trattarsi di uno spokon. In tutti i casi questa nuova serie dovrebbe anche essere la prima di BONES in uscita nel corso del 2021, ammesso che non venga anticipata l'uscita di My Hero Academia 5.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire di cosa tratta questa nuova serie originale? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan del lavoro di BONES invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al dietro le quinte del grande scontro di My Hero Academia 4.