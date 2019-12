Book Walker pubblica la lista dei 50 eBook più scaricati del 2019, top 3 per Shield Hero

L'E-Book store di Kadokawa Book Walker ha appena pubblicato il suo "Best of 2019", condividendo la classifica dei cinquanta romanzi/manga più venduti dell'anno. La lista è stata stilata considerando tutti i download effettuati dagli utenti dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019 e presenta molte interessanti sorprese.

In totale sono state mostrate una "Top 25 manga", una "Top 25 light novel" e una Top 50 generale senza distinzioni. In basso abbiamo riportato la top 10 generale dei eBook più venduti, ma nel caso in cui vogliate saperne di più vi basterà cliccare il link reperibile in calce.

Top 10 eBook più venduti del 2019

Under One Roof with the Beast The Rising of the Shield Hero Ascendance of a Bookworm The Quintessential Quintuplets Vita da Slime JK Haru is a Sex Worker in Another World Konosuba Arifureta Daddy's Boyfriend No Game No Life

Come potete vedere la classifica è guidata dal manga yaoi Under One Roof with the Beast di Chihaya Kuroiwa, mentre al secondo posto si è piazzato il romanzo The Rising of the Shield Hero, protagonista pochi giorni fa della classifica degli anime più guardati del 2019 di Crunchyroll e primo nella rispettiva categoria.

Buoni risultati anche per Overlord (17°), Danmachi (19°) e Goblin Slayer (25°). Tra gli altri è tornato in classifica anche Oregairi (47°) ormai pronto al debutto della sua terza stagione anime.