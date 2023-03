Il booklet di ONE PIECE: RED: il sogno di Uta e la Nuova Era, ma su Shanks...

Nonostante siano passati mesi dalla sua distribuzione, ONE PIECE: RED continua a far parlare di sé. Il booklet del film, infatti, ha svelato qualche piccolo retroscena sul lungometraggio e ovviamente non è mancato un commento dell'autore che ha voluto chiudere la pellicola con un commento ambiguo.

Il successo del franchise ha costretto la produzione ad optare per delle strategie sugli spoiler in ONE PIECE: RED, un'idea che si è rivelata vincente visto che gli eventi con Shanks non sono stati resi noti sino alla distribuzione sul grande schermo. Ad ogni modo, la collezione home video dell'ultimo film di ONE PIECE non manca di un commento da parte di Eiichiro Oda.

Il sensei, infatti, avrebbe spiegato che il sogno di Uta di una Nuova Era proseguirà attraverso Rufy. Ma ad aver sollevato i dubbi è stato quello che l'autore aggiunge poco dopo su Shanks che, in merito alla 'Nuova Era', viene seguito da una scritta oscurata che recita 'SEGRETO'. Ovviamente il web ha iniziato a domandarsi il significato dietro tale parola, tuttavia Oda ha abituato i suoi lettori all'imprevedibilità e non vuole spoilerare la propria community sui grandi eventi in arrivo.

E voi, invece, cosa ne pensate del booklet di ONE PIEC: RED e del commento ambiguo del sensei? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.