Booster Gold si unisce a Blue Beetle nella nuova serie annunciata da DC Comics

Il creatore originale del supereroe conosciuto come Booster Gold, Dan Jurgens, tornerà a lavorare sul personaggio, al fianco dell'artista Ryan Sook, nella nuova miniserie mensile Blue and Gold, annunciata da DC Comics e prevista per il prossimo 20 luglio.

La carriera di Jurgens è strettamente legata al suo supereroe, in quanto negli anni '80 ha firmato sia la sceneggiatura che i disegni della serie regolare dedicata a Booster Gold, per poi tornare nel 2006 a contribuire alla rinascita con Booster Gold vol. 2. Composta da 8 volumi, che usciranno a cadenza mensile, la serie Blue and Gold, manterrà indubbiamente i toni leggeri e simpatici che caratterizzano i due supereroi.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del primo volume: "Booster Gold, disperato nel voler tornare sotto i riflettori, cerca di attirare l'attenzione dei cittadini, e della Justice League, nello stesso modo in cui qualunque eroe fallito di serie B farebbe, attraverso i social media. L'eroe non-proprio-esperto-di tecnologia proveniente dal 25esimo secolo chiede aiuto al suo grande amico, Blue Beetle, che possiede abbastanza denaro e cervello per aiutare il suo vecchio amico a muovere i primi passi nello spaventoso mondo degli influencer."

