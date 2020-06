Borderlands: Giada Robin lancia il suo cosplay sexy di Mad Moxxi

Borderlands è una serie partita nella scorsa generazione di console. In circa dieci anni di storia ha portato ai videogiocatori ben quattro titoli, l'ultimo dei quali è stato Borderlands 3 pubblicato negli ultimi mesi del 2019. Tra i personaggi più amati c'è Mad Moxxi, la sadica, sensuale e ovviamente pericolosa ragazza presente fin dal primo capitolo.

Nel videogioco, Mad Moxxi è diventata molto famosa tanto da ricevere anche DLC dedicati. Questa popolarità si è riflessa anche fuori dal mondo di Borderlands grazie a persone che hanno deciso di dedicare il proprio tempo a realizzare un cosplay del personaggio.

Una delle ultime in ordine di tempo a portare al mondo il proprio cosplay di Mad Moxxi è l'italiana Giada Robin che proprio da poche ore ha condiviso un set di poche foto sul suo account Instagram. Le quattro foto in basso alla notizia che potete vedere catturano tutta la sensualità di Mad Moxxi ma non solo: il lavoro effettuato su trucco e dettagli dei vestiti è palesemente d'alto livello. Vi ha colpito quest'interpretazione di Giada Robin del personaggio di Borderlands?

Oltre questo travestimento, vi ricordiamo che Giada Robin ha anche vestito i panni di Misty dell'anime di Pokémon con un cosplay dall'alta carica sexy.