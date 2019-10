Born to be on Air: il manga dell'autore di L'Immortale riceve un anime!

Sembra essere un periodo d'oro per Hiroaki Samura. Il popolare autore è uno dei più apprezzati in particolare per L'Immortale, opera andata avanti per oltre 10 anni e che tra poco sarà trasposta in un anime per Amazon Prime Video. A pochi mesi di distanza arriva però anche un annuncio per Born to be on Air!, manga attualmente in corso.

La DMM Pictures ha rivelato oggi martedì 8 ottobre che si occuperà dell'adattamento animato di Born to be on Air! e che questo arriverà nel corso del 2020, ad aprile. Insieme all'annuncio, la casa d'animazione ha già divulgato il primo trailer della serie, che potete vedere in alto, e una locandina pubblicitaria, presente in basso.

Oltre a ciò, sono già stati divulgati dettagli sul cast che prenderà parte all'opera: Riho Sugiyama darà la voce a Minare Koda, la protagonista ventiseienne che deciderà di diventare la conduttrice di una trasmissione radiofonica. Al suo fianco ci saranno:

Shinshū Fuji nel ruolo di Kanetsugu Matō

Manaka Iwami nel ruolo di Mizuho Nanba

Kazuhiro Yamaji nel ruolo di Katsumi Kureko

Sayaka Ohara nel ruolo di Madoka Chishiro

Kaito Ishikawa nel ruolo di Ryūsuke Kōmoto

Masaaki Yano nel ruolo di Chūya Nakahara

Mamiko Noto nel ruolo di Makie Tachibana

Bin Shimada nel ruolo di Yoshiki Takarada

Daisuke Namikawa nel ruolo di Mitsuo Suga

Born to be on Air! sarà diretto da Tatsuma Minamikawa che produrrà la serie allo studio Sunrise, mentre Shoji Yonemura si occuperà della sceneggiatura. Takumi Yokota farà da character designer, Tsuyoshi Takahashi da direttore del sonoro, Motoyoshi Iwasaki da compositore.

Ambientata in Hokkaido, Minare Koda è una giovane ragazza che ha appena rotto col suo ultimo fidanzato. Dopo essersi ubriacata, finisce in una sala radiofonica sfogandosi col direttore, ma il giorno dopo scopre che la trasmissione è andata in onda. Precipitandosi alla stazione, viene coinvolta sempre di più dal mondo della radio finendo per lasciare il vecchio lavoro.

Born to be on Air! è pubblicato dal luglio 2014 sulla rivista seinen Afternoon di Kodansha, dove veniva pubblicato anche L'Immortale. La serie è edita in Italia da Star Comics che ha pubblicato da pochi mesi il quinto volume.