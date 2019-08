Boruno: Naruto Next Generations, l'episodio 119 si mostra in alcune immagini

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter @NARUTOtoBORUTO ha mostrato alcune nuove immagini - visionabili a fondo news - del 119° episodio di Boruno: Naruto Next Generations anime tratto dal manga targato Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto.

Naruto è un manga creato da Masashi Kishimoto serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1999. L'opera segue le vicende di un giovane ninja, ovvero Naruto, ritrovatosi costretto a dover affrontare mille avversità in compagnia di numerosi compagni che lo aiuteranno nei suoi lunghi e faticosi viaggi. La serie conta un totale di 700 capitoli pubblicati tra il 2002 e il 2017.

Il grande successo riscosso dalla serie, tutt'ora amata da milioni di fan in tutto il mondo, ha successivamente portato alla concretizzazione di Boruto: Naruto Next Generations, manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto che va a identificarsi al contempo come spin-off e sequel di Naruto. L'opera è stata pubblicata in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile dal maggio 2016. Panini Comics ha annunciato l'inizio della pubblicazione dell'edizione italiana a partire da ottobre 2017. Il grande successo riscosso ha inoltre portata alla concretizzazione di un adattamento anime, prodotto da Pierrot, che in Giappone è andato in onda su TV Tokyo da 5 aprile 2017.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera segue le vicende di Boruto Uzumaki, figlio di Naruto Uzumaki divenuto oramai il settimo Hokage di Konoha. In un primo momento, la serie prosegue le vicende dell'undicesimo film della serie, Boruto: Naruto the Movie, ma finita questa parte la storia prosegue con archi narrativi inediti, arrivando allo scontro finale tra Boruto e il misterioso Kawaki.