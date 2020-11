Boruto 173: mostrata una scena censurata del brutale scontro tra Mugino e Victor

Quando si parla di Boruto: Naruto Next Generations la community reagisce spesso in maniera diversa, ma gli ultimi sviluppi dell'arco narrativo dedicato all'introduzione dell'organizzazione Kara, sembrano aver trovato consenso da parte degli spettatori. Tuttavia di recente è emersa una scena tagliata perché considerata troppo violenta.

Per quanto infatti questa saga sia stata fatta appositamente per la trasposizione animata, introdurre per la prima volta individui potenti e pericolosi come i membri della Kara, ha indubbiamente portato a scontri intensi, diversi da quelli visti finora. Per capire il grado di minaccia che rappresentano basta pensare alla battaglia avvenuta tra il Team 7 e Deepa, personaggio inedito nel manga.

Boruto e compagni, nonostante si siano impegnati al massimo, hanno finito per perdere contro lo shinobi, e per salvare il figlio dell'Hokage e Sarada, Mitsuki ha anche dovuto mettere a rischio la sua stessa vita, attivando la spettacolare Modalità Eremitica. L'episodio pubblicato la scorsa settimana ha poi mostrato i ninja di Konoha, nello specifico Mugino, contro Victor.

L'episodio 173 tuttavia, è stato privato di una scena considerata troppo cruenta per essere mostrata nella fascia oraria in cui va di solito in onda l'anime. Come potete vedere nelle immagini riportate nel post in calce, TV Tokyo ha comunque pubblicato il frame in cui si nota in primo piano il braccio tagliato di Victor.

Ricordiamo che un tradimento potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro di Konoha, e che a partire dal capitolo 52 Masashi Kishimoto sarà il mangaka ufficiale di Boruto.