Boruto 174: Orochimaru fa il suo ritorno, sarà davvero dalla parte di Konoha?

Gli eventi dell'episodio 174 di Boruto: Naruto Next Generations hanno portato importanti cambiamenti per il Team 7 e l'intera Konoha. Raggiungendo il climax dell'arco narrativo dedicato al debutto dell'organizzazione Kara, abbiamo infatti visto Boruto, Sarada, Konohamaru e Mugino nel laboratorio di Victor, determinati a ostacolare il suo piano.

L'episodio si apre con il seguito del combattimento contro Victor e Deepa, che sta mettendo a dura prova Boruto e Sarada, mentre Mugino cerca di uscire dal laboratorio senza essere notato per scortare in tutta sicurezza il Daimyo del Paese del Fuoco. Durante il suo tentativo di fuga viene però intercettato dall'assistente di Victor che nell'esatto momento in cui prova ad attaccare Mugino, viene "colpita" da una losca figura apparsa nel momento opportuno: Orochimaru.

La puntata 174 ci ha anche mostrato quanto sia effettivamente pericoloso Victor, che è riuscito a far germogliare una riproduzione dell'Albero Divino, ma indubbiamente il ritorno di Orochimaru in scena ha lasciato molto sorpresi gli spettatori. Vicino al Sannin vediamo poi apparire un'altra figura, probabilmente si tratta di Mitsuki, ancora non totalmente guarito dopo lo scontro con Deepa.

Per quanto non si sappia ancora quale ruolo giocherà Orochimaru nel corso di questo arco narrativo, è possibile che sia interessato al frutto dell'Albero Divino, per ottenere un nuovo, e potente, corpo. Ricordiamo che forse Shikadai prenderà il posto di Mitsuki nel Team 7, e vi lasciamo ad una scena brutale, censurata nell'episodio 173.