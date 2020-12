Boruto 175: il Team 7 ha annientato il suo rivale?

Durante l'episodio 175 di Boruto: Naruto Next Generations, dopo un lungo ed estenuante addestramento finalmente i membri del Team 7 hanno potuto vendicarsi dell'umiliante sconfitta subita da Deepa.

Dopo aver dato vita a un nuovo Rasengan e aver migliorato lo Sharingan, nella puntata 175 dell'anime Boruto e Sarada si sono trovati nuovamente di fronte a Deepa, minaccioso membro dell'Organizzazione Kara. Tuttavia, il corpo metallico di Deepa sembra poter assorbire qualsiasi colpo e i due ragazzi si trovano immediatamente in difficoltà. Solamente un clamoroso ritorno, reso possibile dal sacrificio di uno dei protagonisti di Boruto, ha permesso ai due ninja di proseguire lo scontro.

Arrivato sul luogo dello scontro, Mitsuki è nuovamente pronto ad aiutare i suoi amici. Con la squadra finalmente al completo, Deepa sembra spacciato. L'antagonista, però, svela la sua vera forma: è ricoperto da un impenetrabile guscio di ferro, che non viene nemmeno dal Rasengan a compressione del protagonista.



Ma gli orgogliosi ninja del Team7 non si danno per vinti. Spinto dal desiderio di proteggere il mondo shinobi, seguendo le orme del padre, Boruto scaglia un altro Rasengan a compressione, ma questa volta con il contributo di Sarada e Mitsuki. Con una nuova infusione di chakra, il jutsu del figlio del Settimo Hokage riesce a penetrare le difese di Deepa, il quale precipita in un fossato sottostante.

Al momento non è ancora chiaro se l'antagonista sia sopravvissuto o meno, ma quel che è certo è che alla stessa età una tecnica del genere non sarebbe stata nemmeno immaginabile per Naruto, Sasuke e Sakura. I tre ragazzi sembrano finalmente pronti a difendere la Foglia.