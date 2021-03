Boruto 188, il Karma di Kawaki si risveglia: un'esplosione anticipa nuovi sviluppi

Dopo mesi di filler, anche nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations si fa sempre più intensa la minaccia dell'organizzazione Kara. Ci sono diversi fronti in azione al momento, con i protagonisti alle prese in una battaglia col sorprendente Kashin Koji. Ma non va dimenticato che c'è anche Kawaki in gioco.

Il nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha rivelato un risveglio molto esplosivo per il Karma di Kawaki. Nella puntata numero 188 dell'anime disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano vediamo il ragazzo sempre più addentrato nelle trame principali.

Dopo che Boruto e il resto del team 7 ha trovato Kawaki svenuto in piccolo cratere, generatosi in seguito agli eventi dello scorso episodio, il giovane si risveglia all'improvviso con una reazione scioccante. Mentre Konohamaru indica ai suoi allievi di allontanarsi immediatamente, il corpo di Kawaki inizia a illuminarsi di blu e viola, segno di un chakra diverso dal solito. Come si può vedere anche nel video in basso, che raccoglie un minuto di quella scena, tutto si risolve con Kawaki che genera un'onda d'urto allontanando tutti e, dopo aver fluttuato temporaneamente a mezz'aria, si poggia a terra guardingo.

Kawaki e il team 7 saranno al centro di Boruto: Naruto Next Generations 189 come mostrato dalle prime preview.