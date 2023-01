Boruto 19, svelata la cover ufficiale in alta risoluzione: la nuova missione ha inizio

Le cose si stanno facendo sempre più pericolose in Boruto: Naruto Next Generations. I poteri con cui sta avendo a che fare il giovane protagonista sono praticamente divini, a causa del coinvolgimento del clan degli Otsutsuki, gli alieni in grado di utilizzare una pletora di tecniche diverse. E questi contenuti vengono sottolineati dal nuovo volume.

Mentre il manga va avanti, è anche giunto il momento di pubblicare un nuovo tankobon in Giappone che raggruppa alcuni degli eventi recentemente raccontati su V-Jump e su Manga Plus negli ultimi mesi. Viene così rivelata ufficialmente la copertina di Boruto: Naruto Next Generations numero 19. L'illustrazione preparata da Mikio Ikemoto vede i quattro protagonisti di questa coabitazione forzata: il protagonista biondo, il suo amico rivale Kawaki, la misteriosa Eida e il pericoloso giovane Daemon. La palette di colori scelta è tutta imperniata sul blu, viola e lilla, basandosi quindi sui capelli dei due fratelli che da poco sono arrivati al Villaggio della Foglia.

Il primo capitolo che sarà presente in questo volume sarà il 72, il primo che vede Kawaki e gli altri prepararsi per l'accoglienza di Eida che sta viaggiando verso Konoha insieme ad Amado e al piccolo Daemon, tutto questo mentre Code riesce a entrare in contatto con il Decacode e creare un esercito. L'ultimo invece sarà "Il dominio degli dei", il capitolo 75 di Boruto, dove viene spiegato il potere di Eida e Daemon, fatta una panoramica sugli Otsutsuki e viene rivelata la verità sull'obiettivo di Amado.

Un gruppo di capitoli quindi non ricco d'azione ma che dà il via alla missione casalinga di Boruto, certamente non semplice e tutt'altro che prevedibile.