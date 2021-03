Boruto 191: un toccante evento sembra omaggiare John Wick

Sebbene gli eventi di John Wick ruotino attorno a uccisioni, azione e fughe rocambolesche, il personaggio interpretato da Keanu Reeves dimostra di avere un gran cuore quando si parla di cani. E un evento accaduto durante l'episodio 191 di Boruto: Naruto Next Generations sembra riportarci proprio alla pellicola in questione.

Quando fugge dal Laboratorio Scientifico nel Ryutan, Kawaki si trova in condizioni pietose a causa della perdita d'ingenti quantità di chakra in seguito alla battaglia con Garo e delle tremende ferite subite dalla Nue di Sumire. Nascondendosi nella periferia del villaggio, affamato si dirige alla ricerca di cibo.

È a questo punto che un cagnolino inizia a seguirlo durante tutta la sua fuga. Scontroso come al solito, Kawaki inizialmente scaccia il cucciolo, ma quando il cane gli resta fedele anche dopo essere stato allontanato diverse volte, il cuore del Recipiente vacilla. Quando poi si rende conto che il cucciolo è ferito, gli dona il cibo che aveva rubato e lo cura con alcune bende. Questa scena non è poi molto differente da quella tra John e il suo pitbull nel secondo capitolo della pellicola.



Il legame tra John e i suoi amati cani è ovviamente molto più forte, ma il concetto alla base è piuttosto simile. Kawaki non ha famiglia: suo padre lo ha scambiato per denaro, Kara lo sfruttava come un'arma e ora si trova completamente solo e in fuga. In quel cucciolo, il ragazzo vede se stesso.

Quando poi il macellaio a cui il cagnolino aveva rubato delle salsicce finalmente riesce a trovarli, quasi uccide l'animale con un coltello. In un batter d'occhio, Kawaki scatena il suo enorme potere, cercando a sua volta di uccidere l'uomo. Fortunatamente, a fermare il misfatto compare Sumire, che prega Kawaki di fermarsi.

Esattamente come John Wick, anche Kawaki diventa assetato di sangue quando qualcuno invade i suoi spazi personali. E voi cosa ne pensate, si tratta di riferimenti voluti o casualità? Nel frattempo, in Boruto è nato un triangolo amoroso e Kawaki si trova al suo centro. Una scena nostalgica ci riporta la primo incontro tra Boruto e Sasuke.