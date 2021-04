Boruto 192: ecco perché è uno dei migliori episodi della serie

Diverse puntate di Boruto: Naruto Next Generations recentemente hanno emozionato i fan ed anche l'ultima parte della storia pubblicata non è da meno. Ecco quali sono i suoi punti di forza.

La nuova storia s'intitola "Passato" e grazie ad essa gli appassionati di Boruto hanno potuto approfondire ulteriormente l'infanzia di Kawaki scoprendo lo sfruttamento a cui era sottoposto dal padre ed il conseguente acquisto del ragazzino da parte di Jigen. Grazie alle animazioni dall'aspetto realistico è facile rimanere coinvolti nella narrazione ed incantarsi difronte alla vista dei pesci rossi, immaginati dal protagonista del flashback per fuggire dalla realtà, che nuotano nell'aria attorno a lui.

La qualità dell'episodio raggiunge senza molta difficoltà quella di altre puntate come "Risonanza" in cui Kawaki è stato protagonista della propria prima battaglia mostrata in Boruto. Ciò avviene anche grazie ai temi trattati che possono ricordare alcune delle storie più emozionanti raccontate all'interno di Naruto. Mentre spesso nella serie vengono approfonditi i concetti di famiglia ed amicizia in Boruto 192 si scopre la vita di un personaggio cresciuto privo di questi valori e maltrattato da chi lo circonda. I traumi derivanti da ciò lo fanno sembrare, agli occhi dei fan, un personaggio simile a quello di Sasuke nella serie originale.

Nonostante le nuove storie dei ninja abbiano spesso deluso i fan di lunga data alcune puntate hanno dimostrato la loro validità. E voi cosa ne pensate? Secondo voi quali sono gli episodi di Boruto all'altezza della prima serie? Fatecelo sapere nei commenti.