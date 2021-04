Boruto 195: anime e manga a confronto, l'adattamento animato è impressionante

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si è da poco immerso in un nuovo arco narrativo che, come promesso dagli autori, adatterà in maniera fedelissima le pagine del manga ora passato nelle mani di Masashi Kishimoto. Scopriamo le differenze tra le due versioni!

L'episodio 195 di Boruto, che presenta una delle scene più commoventi vissute finora da Kawaki, si intitola "Un vaso da fiori" e adatta gli eventi accaduti nel corso del capitolo 28 del manga, intitolato invece "Fiori".

Nel corso della puntata, che riprende dal termine della precedente, Naruto porta Kawaki a visitare il Villaggio della Foglia. Come da tradizione per gli Uzumaki, il Settimo Hokage lo porta a Ramen Ichiraku, dove gli fa assaggiare la sua pietanza preferita, ossia appunto il Ramen.

Dopodiché, il duo si sposta al negozio degli Yamanaka gestito da Ino. Kawaki è intenzionato a rimediare a un brutto gesto compiuto in precedenza, un atto, involontario, che Boruto non gli ha ancora perdonato. Il Recipiente aveva infatti accidentalmente distrutto il vaso da fiori che la piccola Himawari aveva realizzato per il compleanno di sua madre Hinata.

Il ragazzo, però, ancora non riesce a staccarsi dal suo freddo passato e sceglie il primo vaso che gli capita sotto gli occhi. A quel punto, però, il fantasma di Jigen torna a tormentarlo. Alla vista dei vasi da fiori, Kawaki si sente come uno di essi, un Recipiente il cui unico scopo è quello di contenere il potere e l'essenza del leader di Kara. Come un padre, Naruto lo abbraccia e lo calma, portando calore e luce nell'animo del ragazzo.

Se confrontate alle vignette del manga, queste scene sono impressionanti. L'adattamento animato è fedelissimo alla versione cartacea, esattamente come avevano promesso gli autori. Guardando l'episodio sembra quasi di sfogliare il tankobon di Boruto.

Ecco preview e immagini per Boruto 196, puntata in cui si terrà un allenamento di gruppo organizzato dall'Hokage.