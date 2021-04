Boruto 195: la nuova vita di Kawaki, riuscirà ad abbandonare i suoi preconcetti?

Ormai giunto a una conclusione, il Vessel Arc di Boruto: Naruto Next Generations ha portato gli spettatori a fare la conoscenza di Kawaki, ossia il Recipiente che l'Organizzazione Kara aveva perduto in un misterioso incidente. Arrivato a Konoha, riuscirà ad abituarsi alla sua nuova vita?

L'arco narrativo del Vessel ha aggiunto diverse parti inedite al racconto originale del manga, come ad esempio il racconto sul padre di Kawaki o il suo primo incontro con Jigen. A quanto pare, però, con il Kawaki Arc: Kara Clash l'anime tornerà ad adattare fedelmente le pagine dell'opera tornata nelle mani di Kishimoto.

Accolto nel Villaggio della Foglia e in casa Uzumaki dal Settimo Hokage, durante questa nuova saga Kawaki dovrà abituarsi a uno stile di vita completamente diverso a quello battagliero e diffidente a cui è stato abituato sin dalla nascita. Ma dopo una vita di sofferenza, potrà mai abituarsi a questa nuova vita?

Nell'anteprima dell'episodio 195 della serie animata, condivisa sulle pagine di Weekly Shonen Jump e riportata su Twitter dall'utente Abdul_S17, Naruto e Kawaki approfondiscono il loro nuovo legame, che pare essere come quello tra padre e figlio.

"Naruto porta Kawaki in giro per la città. I due vanno al negozio di Ino per comprare un vaso di fiori. Come reagisce Naruto quando il ragazzo sceglie un vaso a caso? Sulla via del ritorno, incrociano Sarada e gli altri". Intitolata "Vaso", la puntata arriverà su Crunchyroll il 18 aprile.

Il Summit dei Cinque Kage organizzato in Boruto porterà a un verdetto inaspettato. Ottime notizie per Boruto, salari più alti per lo staff e maggiore qualità.