Boruto 197: anime e manga a confronto, l'Hokage si erge a difesa di Konoha

Prosegue il viaggio alla scoperta di Kawaki nella nuova saga dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Dopo aver accettato la mano tesa dell'Hokage, il Recipiente pensava di essere scampato al suo passato, che però è bruscamente tornato all'attacco.

Nel corso dell'episodio 197 di Boruto, Kawaki e il protagonista si sfidano in un incontro amichevole, un incontro utile per indagare sul sigillo Karma e per spingere Boruto a padroneggiarlo di propria iniziativa. Sotto l'occhio vigile del Settimo Hokage, e della piccola Himawari, i due ragazzi si sfidano senza esclusioni di colpi. Quando però Kawaki viene colpito in pieno da un Rasengan, la risonanza tra i due marchi pervade la mente del biondo shinobi della Foglia.

L'ombra degli Otsutsuki sembra essere tornata a minacciare Konoha, ma prima di fare i conti con gli esseri celesti c'è da preoccuparsi dell'Organizzazione Kara, che ha cominciato il suo attacco. Delta, stufa di aspettare Kashin Koji fuori dalle mura del villaggio, sfruttando i suoi reattori nascosti negli stivali riesce a infiltrarsi nella Foglia. Tuttavia, la squadra sensoriale percepisce immediatamente un chakra sconosciuto e Ino Yamanaka avvisa Naruto che un avversario sta per avvicinarsi alla sua posizione.

Quando l'Interno dell'Organizzazione Kara arriva sul luogo dell'allenamento, il Settimo Hokage si erge a difesa di Kawaki, Boruto e Himawari. Il Nanadaime è pronto a combattere per i suoi figli e per Konoha. Come ripromesso dagli autori dell'anime, e come potete vedere nel Tweet in calce all'articolo, l'adattamento del manga è pressoché perfetto. Gli eventi dell'episodio 197 ricoprono il capitolo 30, senza divagare in scene extra o create appositamente per la serie animata. Ecco la nuova sfida di Naruto nella preview di Boruto 198.