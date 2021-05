Boruto 198: lo scontro più arduo del Settimo Hokage a confronto con il manga

Sotto la custodia del Settimo Hokage, che ormai lo considera come uno dei figli di Konoha, Kawaki è quasi riuscito a liberarsi del proprio passato. L'oscurità, però, pare essere tornata: in Boruto 198 la battaglia tra l'Organizzazione Kara e il Villaggio della Foglia è finalmente cominciata.

Decisa a riportare il Recipiente alla base dei Kara, e stufa di aspettare notizie da Kashin Koji, Delta sorvola le mura di Konoha, sorvegliate dalla squadra sensoriale di Ino, e si precipita sul campo di addestramento in cui Boruto e Kawaki stavano cercando di scoprire i segreti del Sigillo Karma.

Prima di poter procedere con la sua missione, però, l'Interno dei Kara deve confrontarsi con il Settimo Hokage, che ormai considera Kawaki come un suo figlioccio. Nell'episodio 198, una battaglia ben più ardua del previsto è cominciata.

Il corpo di Delta è una vera e propria macchina da guerra. Ricoperta interamente di strumenti scientifici ninja, è in grado di assorbire qualsiasi jutsu attraverso il solo sguardo, di allungare gli arti inferiori, di sparare potentissimi raggi laser e di controllare l'intera area con un drone, che funge da terzo occhio. Persino Naruto, lo shinobi più forte di sempre, è in difficoltà al suo cospetto.

Come vediamo dalle immagini in calce all'articolo, il Settimo Hokage sferra alcuni dei suoi colpi più potenti, come il Rasengan, ma nessun jutsu sembra sortire effetto su Delta. Addirittura, Naruto è costretto a usare una delle sue tecniche più segrete, il Lava Rasenshuriken. Nonostante ciò, l'antagonista non viene nemmeno scalfita e di tutta risposta trapassa il busto del Settimo con un calcio mostruoso.

Come finirà questo scontro, Delta è davvero imbattibile come sembra? L'episodio 198 di Boruto adatta in maniera quasi perfetta gli eventi accaduti nei capitoli 31 e 32 del manga. Dalle espressioni facciali, alle movenze, fino ai jutsu, l'anime sta riuscendo a portare in video tutto quello che viene trasmesso dalle vignette. Ecco il confronto tra Boruto 197 e il capitolo 30 del manga.