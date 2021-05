Boruto 199: una terribile battaglia nel confronto tra anime e manga

Dall'inizio dell'arco narrativo Kawaki: Clash with Kara, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta adattando in maniera fedelissima gli eventi accaduti nel manga, senza perdersi in storie parallele o scena "extra". Mettiamo a confronto la versione cartacea con l'adattamento animato!

Aggirando la squadra sensoriale posta all'ingresso del Villaggio della Foglia, Delta era riuscita a individuare la posizione di Kawaki e ad apparire dinanzi a lui per cercare di riportarlo alla base operativa dell'Organizzazione Kara. In difesa del ragazzo, però, c'è il Settimo Hokage in persona.

Dopo una scaramuccia di riscaldamento andata in scena nella puntata precedente, nell'episodio 199 di Boruto: Naruto Next Generations l'Hokage ha cominciato a fare sul serio. Furioso per le violenze subite da Himawari e Kawaki, Naruto ha scatenato tutta la sua potenza nei confronti dell'Interna di Kara, il cui corpo è ricoperto di strumenti scientifici ninja.

Dando libero sfogo a tutto il suo chakra con un nuovo justu, l'eroe di Konoha è riuscito infine a sbarazzarsi di Delta e a proteggere la sua famiglia. Il combattimento andato in scena in questa puntata, che adatta gli eventi del capitolo 33 del manga, è stato a dir poco pazzesco e ancora una volta conferma la qualità delle animazioni che lo Studio Pierrot sta mettendo in scena.

Come potete vedere dai frame dell'episodio messi in confronto con le tavole del manga, l'adattamento è fedelissimo. A voler essere puntigliosi, però, le espressioni facciali, le ferite superficiali della battaglia e le vesti logore non sono state ricreate alla perfezione.

E voi cosa ne pensate di questo confronto? Preferite il manga oppure la versione animata? Nel frattempo, ecco una preview della puntata 200 di Boruto.