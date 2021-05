Boruto 200: Kawaki ha intrapreso una nuova via, ecco il suo allenamento

Partita a rilento e non senza critiche, la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations è arrivata alla cifra di ben duecento episodi trasmessi. Scopriamo cosa accade nella nuova puntata, che prosegue le vicende del Kawaki Arc: Clash with Kara.

Quando sembrava essersi finalmente allontanato dall'ombra dell'Organizzazione Kara, i fantasmi del passato di Kawaki sono tornati per riportarlo nel suo personalissimo inferno. Tuttavia, come gli era stato promesso dal Lord Hokage, Kawaki è stato protetto a qualsiasi costo dall'attacco degli Interni del gruppo criminale.

Nel corso della sua nuova vita a Konoha, il "Recipiente" è stato preso sotto l'ala protettrice di Naruto, il quale in lui rivede il se stesso di quando era più giovane. Attraverso gli insegnamenti dei suoi maestri, il Settimo è riuscito a far breccia nel cuore di Kawaki, che per la prima volta nella vita sembra fidarsi ed essersi affezionato a qualcuno.

Come abbiamo visto durante lo scontro con Delta, infatti, Kawaki ha sacrificato il suo braccio per difendere Naruto e Himawari da un attacco che avrebbe potuto mettere fine alle loro vite. Un gesto che ha scatenato la furia del Settimo Hokage, il quale non ha avuto più pietà nei confronti dell'Interna di Kara.

Nell'episodio numero 200, intitolato "Diventare uno studente", Kawaki si interessa all'arte ninja e decide di farsi allenare da Naruto in persona per controllare il suo chakra. Ora che si sente finalmente parte integrante di una vera famiglia, Kawaki è pronto a fare il passo successivo. Ciò potrebbe portare alla scoperta dei segreti del Sigillo Karma, impresso su di lui e su Boruto.

Ripercorriamo la battaglia tra Delta e Naruto andata in scena in Boruto 199 e osserviamo qualche alcuni frame dell'episodio 200 dell'anime.