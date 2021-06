Boruto 202: anime e manga a confronto, cosa è successo a Sasuke?

La saga dedicata a Kawaki sta preparando gli spettatori a un futuro davvero avvincente, in cui avverranno cose pazzesche e che cambieranno per sempre il mondo ninja. A intuire quel che succederà è Sasuke, inviato in una pericolosissima missione. Ecco le sue indagini nel confronto tra l'anime e il manga di Boruto: Naruto Next Generations.

Dopo aver decifrato i dati ottenuti dal dirigibile che trasportava il Recipiente, Sai ha immediatamente richiamato Sasuke per inviarlo in missione. Difatti, grazie ai suoi poteri oculari, l'Uchiha è l'unico a poter raggiungere le coordinate segnate dai dati.

Una volta raggiunto il luogo, però, l'ombra dell'Hokage si rende subito conto di dove si trova. Le coordinate ricavate portano alla base segreta degli Otsutsuki, gli esseri celesti che più di una volta hanno minacciato Konoha e l'intero mondo ninja.

Sasuke si imbatte dunque in vecchi antagonisti come Kaguya o Momoshiki, oltre che in una nuova misteriosa figura girata di spalle. Senza farsi vedere, l'Uchiha continua le sue indagini. Quel che scopre, però, è forse ancora più inquietante: in un anfratto è nascosta una mostruosità gigantesca.

Improvvisamente, nella base degli Otsutsuki arriva Jigen, il leader dell'Organizzazione Kara. Conversando con il mostro, afferma che non è ancora giunto il momento di farsi divorare e che l'essere non è nient'altro che la Decacoda, l'essere con cui Madara stava cercando di fermare l'alleanza ninja. Una volta assorbita l'energia della bestia, Jigen parte verso il suo prossimo obiettivo, i due Recipienti.

Se messi a confronto, i frame dell'episodio e i panel del manga risultano quasi identici. Le uniche differenze risiedono nei lineamenti dei volti, in particolare quello di Jigen, che nel manga sembra decisamente più inquietante.

L'episodio 202 di Boruto: Naruto Next Generations adatta la parte finale del capitolo 35 del manga, il cui inizio era stato coperto dalla puntata precedente. Ecco gli episodi 200 e 201 di Boruto a confronto con il manga. Infine, ecco la preview di Boruto 203.