Boruto 202: il piano di un Interno di Kara nelle immagini in anteprima

Nonostante Kawaki sia ora sotto la protezione del Settimo Hokage e del Villaggio della Foglia, l'Organizzazione Kara sembra ben lungi dal voler abbandonare il tentativo di recuperare il "Recipiente". Mentre il ragazzo si allena per diventare un ninja, uno degli Interni sta complottando qualcosa nell'oscurità. Ecco l'anticipazione di Boruto 202.

Negli episodi precedenti dell'anime, uno degli Interni di Kara è dovuto tornare nella base operativa per effettuare una manutenzione straordinaria. Parliamo di Boro, che prima di recarsi nello studio scientifico di Amado ha fatto tappa in un villaggio "maledetto" per curare gli abitanti del luogo. Dopo averli guariti uno a uno, si è allontanato promettendo la pace eterna attraverso lo Tsukuyomi.

Tale tecnica, se ben ricordate, era l'obiettivo ultimo di Obito e Madara in Naruto Shippuden. Un tentativo di far cadere l'intero mondo ninja in una gigantesca illusione di pace e serenità. Ma per quale motivo Boro e l'Organizzazione Kara sono interessati a ciò?

Nelle immagini in anteprima dell'episodio 202 di Boruto, condivise su Twitter dall'utente Abdul S17, Boro si rivolge ai suoi devoti fedeli, pronti a seguirlo ovunque esattamente come si farebbe come un "santone".

Al momento, Boro è ancora una figura totalmente da identificare. Di lui sappiamo solamente che persegue lo Tsukuyomi e che è fisicamente il membro più imponente di Kara. Le sue abilità in combattimento, però, sono ancora celate. Nel frattempo, Sarada sembra aver superato suo padre Sasuke.