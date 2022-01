Boruto: il 2021 dell'anime in un TikTok che ripercorre i migliori combattimenti

Per la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, il 2021 ha segnato un deciso balzo in avanti. Se prima era considerato dalla community come noioso e futile, ora è invece ritenuto interessante ed emozionante. Ma a cosa è stato dovuto questo cambio di vedute? Ripercorriamo l’ultimo anno in questo TikTok!

Fino a poco tempo fa ritenuto sottotono rispetto all’opera originale e alla controparte manga, ora invece Boruto è stato candidato al titolo di Anime of the Year. Questo cambio di passo è coinciso con l’avvento di Kawaki, personaggio che ha rivoluzionato non solo il Villaggio della Foglia, ma anche l’intera avventura. Sulle note di Gamushara di CHiCO with HoneyWorks, nona opening della serie anime, che nel frattempo è stata rimpiazzata da una sigla che i fan di Boruto ritengono essere una delle migliori, un TikTok ci consente di ripercorrere proprio questo emozionante debutto.

La Saga del Recipiente, primo arco narrativo del 2021, è culminato con la battaglia tra Kawaki e l’Esterno dell’Organizzazione Kara, Garo, da molti ritenuta come una delle migliori per regia, animazioni e scenografia.

La clip fanmade, poi, ci porta indietro alle prime, futili diatribe tra Kawaki e Boruto, allo sparring tra il biondo protagonista e suo padre Naruto, e allo scontro tra l’Interno Delta e il Settimo Hokage, un combattimento che costò il braccio a Kawaki.

Il TikTok, che trovate in calce all’articolo, passa poi all’evento che ha consacrato la serie anime, il combattimento tra il team Naruto e Sasuke, e Jigen, il leader dell’Organizzazione Kara. I due eroi di Konoha lasciano poi spazio al nuovo Team 7 e all’ascesa di Borushiki, il quale umilia l’Interno Boro.

L’ultimo spezzone della clip è interamente dedicato all’imponenza di Naruto Baryon Mode e alla seguente battaglia tra Borushiki e Kawaki. Purtroppo, nel filmato mancano le parti dedicate ai due ultimi archi narrativi originali, quelli del secondo esame chunin e dell’iniziazione di Kawaki come ninja della Foglia. Il futuro della serie anime di Boruto proseguirà mantenendo le distanze dal manga, ma voi, quale momento del 2021 avete preferito maggiormente?