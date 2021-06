Boruto: Naruto Vs Jigen, le differenze tra anime e manga

Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso è finalmente giunto. Dopo la sconfitta di alcuni Interni ed Esterni, l'Organizzazione Kara questa volta fa sul serio. Ad andare alla ricerca dell'ambito Recipiente è direttamente Jigen, il leader del gruppo criminale. La battaglia comincia in Boruto: Naruto Next Generations 203

La puntata di questa settimana è solamente il preludio di quello che accadrà nel futuro della serie animata, un avvenire che i lettori del manga hanno già potuto gustare da diverso tempo. L'episodio 203 di Boruto, infatti, adatta gli eventi del capitolo 36 e le pagine iniziali del capitolo 37 dell'opera cartacea.

Dopo le indagini di Sasuke in Boruto 202, Jigen ha deciso di non tergiversare e di passare all'azione. Spuntando fuori dal Sigillo Karma di Kawaki, il leader dei Kara compare improvvisamente in casa Uzumaki, dove ad attenderlo c'è il Settimo Hokage. Deciso a non lasciar andare il suo nuovo allievo, Naruto si frappone tra il Recipiente e Jigen, ma l'avversario sembra essere decisamente più potente di tutti quelli incontrati finora.

L'Hokage viene messo al tappeto e inchiodato attraverso un'abilità, ma viene soccorso da Kawaki, il cui Karma sembra essere improvvisamente mutato, rivelando il suo vero aspetto. Quando la situazione inizia a diventare pesante, Naruto viene trasportato da Jigen in una dimensione parallela. L'eroe di Konoha, però, non è solo; improvvisamente l'ombra dell'Hokage appare al suo fianco. Lo storico duo della Foglia è pronto a combattere nella sinossi di Boruto 204.

Nel confronto tra anime e manga condiviso su Twitter dall'utente AbdulS17 possiamo notare come i frame dell'episodio siano molto simili alle vignette dell'opera. Tuttavia, osservando i dettagli si evince che le illustrazioni del manga siano decisamente più curate e ricche di minuzie rispetto alle scene della puntata.