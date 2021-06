Boruto 204: Jigen è semplicemente troppo potente, la situazione è disperata

L'episodio della scorsa settimana aveva lasciato gli spettatori con il fiato in sospeso: il Settimo Hokage era apparso in grande difficoltà ed era stato portato in una dimensione parallela da Jigen, leader di Kara. Nella puntata 204 di Boruto: Naruto Next Generations finalmente scopriamo quel che è accaduto all'eroe di Konoha.

Dopo essere apparso improvvisamente dal Sigillo Karma di Kawaki, dal quale aveva creato un portale interdimensionale, Jigen ha attaccato Naruto, deciso a proteggere il suo figlioccio. Non potendo scatenare il suo pieno potenziale, per paura di ferire gli abitanti del suo stesso villaggio, Naruto ha subito diversi duri colpi dall'antagonista, il quale, infine, lo aveva relegato in una dimensione parallela, con l'intenzione di abbandonarlo in quel luogo deserto. Tuttavia, a proteggere l'Hokage è apparsa la sua ombra, Sasuke.



Nell'episodio 204 di Boruto, Naruto e Sasuke si sono resi protagonisti di quello che al momento è lo scontro più sensazionale della serie anime. Il duo più potente della Foglia, tuttavia, non ha potuto nulla contro Jigen, che sfruttando la potenza del suo Karma li ha semplicemente surclassati.



Difatti, sfruttando le sue misteriose abilità, il leader dell'Organizzazione Kara si è liberato senza troppi pensieri del Susanoo e della Volpe a Nove Code. I due shinobi di Konoha, pur unendo le forze in combinazioni a dir poco spettacolari, non sono riusciti a mettere a segno nessun colpo critico, a differenza di Jigen.



Quando sia Naruto che Sasuke vengono inchiodati a terra, la situazione precipita. Sfruttando il Rinnegan, l'Uchiha riesce a liberarsi, ma è costretto a fuggire via per le gravi ferite subite, lasciando inerme il suo compagno. Al termine dell'episodio, Jigen intrappola l'Hokage in una specie di bara, che viene abbandonata nella dimensione alternativa. Per Naruto è la fine?



Per l'Hokage e la sua ombra questa è la prima sconfitta. Siete sorpresi da quanto avvenuto? Scopriamo la key visual che ci presenta la nuova saga di Boruto.