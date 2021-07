Boruto 206 a confronto con il manga, è polemica per il trattamento riservato a Sarada

Prosegue la battaglia tra il Villaggio della Foglia e l'Organizzazione Kara. Dopo l'assurda battaglia tra Naruto e Sasuke contro Jigen, questa volta è la nuova generazione di ninja di Konoha a lanciarsi all'attacco. Ecco le differenze tra l'episodio 206 di Boruto e il capitolo 40-41 del manga.

Al termine della puntata precedente, unendo le forze dei loro Karma, Boruto e Kawaki erano riusciti ad aprire un portale interdimensionale per correre in soccorso del Settimo Hokage. Giunti nella misteriosa dimensione parallela, i ninja del Team 7 sono incappati nella loro sfida più ardua.

Come ordinato da Jigen, ad attenderli vi era Boro, posto in quel luogo misterioso per proteggere la "bara" in cui è stato rinchiuso Naruto. L'energumeno dell'Organizzazione Kara, il quale persegue lo Tsukuyomi Infinito, possiede un potere mostruoso, oltre che un fattore rigenerativo che gli consente di sopravvivere a qualsiasi colpo.

Pur mettendo a frutto quanto appreso durante il recente periodo d'addestramento, i membri del Team 7, a cui si è aggiunto Kawaki, non riescono a scalfire la sua difesa assoluta; Boro si rialza ogni volta che cade a terra.

Come possiamo vedere dalla comparazione tra l'episodio 206 dell'anime di Boruto e i capitoli 40 e 41 del manga, le differenze tra le due versioni sono pressoché minime. Quello che ha scatenato la polemica nel fandom, però, è il trattamento riservato a Sarada. Nel manga, è la giovane Uchiha a identificare il virus, e non Mitsuki come avviene invece nell'anime. Inoltre, nell'adattamento animato fa rotolare un gigantesco masso verso Boro, ma nella versione cartacea non è andata esattamente così; l'Uchiha solleva la roccia con la sua forza brutale e la lancia verso il nemico. Perché occultare la sua potenza e il suo intelletto? Alcuni fan, avrebbero addirittura accusato Studio Pierrot di sessismo.

L'episodio 206 è stato segnato dal debutto delle nuove opening ed ending, chi è quel misterioso personaggio? Ecco a voi la preview di Boruto 207.