Boruto 207: l'anime è in tendenza, ecco le scene che hanno fatto impazzire la community

Sembrava impossibile, ma la battaglia tra il nuovo Team 7 e Boro ha superato il combattimento tra Naruto, Sasuke e Jigen. Due spezzoni dell'episodio 207 di Boruto: Naruto Next Generations, infatti, hanno superato ciascuno il milione di visualizzazioni. Scopriamo cosa ha fatto impazzire la community mandando tra le tendenze l'anime.

Con il Settimo Hokage imprigionato in una dimensione alternativa da Jigen, il nuovo Team 7 si è lanciato solitario in missione di salvataggio. Boruto, Sarada e Mitsuki, con l'aggiunta della new entry Kawaki, si sono però imbattuti in Boro, che difendeva la "bara" di Naruto. Per riportare a casa il leader di Konoha, è esplosa la battaglia.

Nonostante la superiorità numerica, Boro si è rivelato semplicemente superiore. Le sue capacità di rigenerazione sono impressionati: nessun colpo sembra scalfirlo e nemmeno il Rasengan lanciato da Boruto e Kawaki è stato efficace, anzi, pare aver peggiorato la situazione.

Nell'episodio 207 di Boruto, infatti, Boro ha perso la pazienza, scatenando la sua vera forza. Tornato all'attacco, più in forma che mai, si scaglia contro i quattro giovani ninja, massacrandoli uno dopo l'altro. Sotto la guida del Capitano Sarada, però, Boruto, Mitsuki e Kawaki non perdono la fiducia.

Distraendo Boro, i tre ragazzi lasciano la possibilità a Sarada di provare il suo nuovo jutsu: il Chidori appreso da suo padre. Con un colpo micidiale, la giovane Uchiha riesce a strappare via uno degli strumenti scientifici ninja dal corpo di Boro, che pare dunque essere giunto al limite. Questo spezzone della puntata, pubblicato sul canale YouTube di Crunchyroll, conta al momento oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. Un dato a dir poco impressionante, sintomo dell'elevata qualità raggiunta dallo Studio Pierrot.

Non solo, anche un'altra scena ha superato il traguardo del milione di visualizzazioni. Dopo aver salvato l'Hokage dalla sua prigione, il nuovo Team 7 subisce la furia devastante di Boro, ora trasformato in una gigantesca piovra. Quando tutto sembrava perduto, però, Momoshiki s'impossessa del corpo di Boruto. Risvegliandosi, "Borushiki" accusa l'Interno di essere una creatura inferiore; per lui è finita.

Cosa ne pensate di queste due scene e, più in generale, dell'anime? Ecco la preoccupazione di Hinata e Himawari in un'immagine in anteprima di Boruto 208.