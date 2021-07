Boruto: c'è un nuovo capitano, il Team 7 alla riscossa

Il Villaggio della Foglia è in piena crisi. Il Settimo Hokage è irrintracciabile, mentre Sasuke Uchiha è tornato da un'altra dimensione gravemente ferito e privo di conoscenza. Mentre Shikamaru si erge a leader momentaneo, il nuovo Team 7 è partito in missione di salvataggio. Cosa succede alla squadra nella nuova puntata dell'anime di Boruto?

Nel corso dell'episodio 206 di Boruto, sfruttando un portale aperto con il Sigillo Karma, il figlio dell'Hokage, Kawaki, Mitsuki e Sarada si sono diretti verso la dimensione parallela in cui è tenuto prigioniero Naruto. Ad aspettarli, però, i giovani ninja della Foglia hanno trovato Boro, potente Interno dell'Organizzazione Kara che persegue lo Tsukuyomi Infinito.

La battaglia tra il Team 7 e l'energumeno è proseguita anche in Boruto 207, puntata in cui la squadra ha eletto un nuovo capitano. Ecco la sinossi dell'episodio pubblicata da Animedia Magazine. "Boro è uno dei membri di una misteriosa organizzazione chiamata Kara. Il nuovo Team 7 attacca Boro con tutte le sue forze per riuscire a soggiogarlo. Pensano che i loro attacchi siano riusciti, ma Boro sembra essere una sorta di mostro. Possiede una capacità rigenerativa che gli consente di ripristinare completamente se stesso".

"Grazie alla prontezza di Mitsuki, i ragazzi sono stati in grado di salvarsi da un potente attacco di Boro. A causa delle sue capacità di combattimento e della sua invulnerabilità, non riescono a trovare un modo per sconfiggerlo. Tuttavia, Kawaki scopre l'unico modo per bloccare l'abilità rigenerativa del nemico e informa Sarada della sua idea. Uniti come un team, scagliano l'attacco decisivo contro Boro".

Ecco il contrattacco del Team 7 in Boruto. Il trattamento riservato a Sarada ha generato una polemica; confrontiamo Boruto 206 con il manga.