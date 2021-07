Boruto 207: l'epica battaglia del Team 7 a confronto con il manga

L'ultima manciata di episodi dell'anime hanno finalmente convinto il fandom: quando entra nel vivo dell'azione, Boruto: Naruto Next Generations non è assolutamente inferiore all'opera cardine di Masashi Kishimoto. A mandare in brodo di giuggiole la community, questa volta, è il combattimento tra il nuovo Team 7 e uno degli Interni di Kara.

Con il Settimo Hokage sconfitto e imprigionato da Jigen, Boruto e Kawaki hanno finalmente unito le forze per partire in missione di salvataggio. Unendo i loro Karma, e accompagnati da Sarada e Mitsuki, hanno raggiunto il luogo in cui è tenuto segregato Naruto, una misteriosa dimensione parallela che però è tenuta sotto controllo da Boro.

La prima schermaglia con l'energumeno di Kara ha quasi messo al tappeto l'intero gruppetto della Foglia. Oltre che un potente potere rigenerativo, Boro possiede una tecnica misteriosa, una specie di virus che aleggia nell'aria e che non può essere assorbito dal Karma. L'Interno pare inavvicinabile, ma i ragazzi del nuovo Team 7 hanno già studiato una contromossa.

Il contrattacco dei giovani ninja, però, manda su tutte le furie Boro, che rivela le sue vere sembianze. Il suo corpo, pregno di strumenti scientifici ninja, si trasforma in una specie di piovra. Più forte che mai, riparte all'attacco, ma questa volta Sarada mette a frutto il nuovo jutsu appreso da suo padre, Chidori. Questa scena, in particolare, differisce dal manga. Nella versione cartacea, Sarada possiede uno Sharingan a tre tomoe, mentre nell'anime nei suoi occhi ci sono solamente due tomoe. Questa non è la prima volta che la figlia di Sasuke e Sakura viene bistratta, anche nell'episodio 206 di Boruto si è aperta una polemica per il trattamento di Sarada.

Oltre a ciò, come possiamo vedere nel confronto postato in calce all'articolo, le differenze tra anime e manga sono minime. La puntata 207 dell'anime copre gli eventi del manga che vanno dal capitolo 42 a circa la metà del capitolo 43. Il resto del capitolo 43 verrà adattato nel prossimo appuntamento. Ecco un'anteprima di Boruto 208.